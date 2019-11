Straatrovers aangehouden

Bij het invallen van de schemer werden die dag in een tijdsbestek van een half uur twee slachtoffers beroofd van hun tas. Rond kwart over zes werd een man, die ter hoogte van het gemeentehuis over de markt liep, beroofd van een stoffen tas die hij bij zich droeg. Hij werd belaagd door de twee verdachten. Rond kwart voor zeven werd op de Niersprinkstraat de handtas van een vrouw weggegrist., waarbij dezelfde verdachten betrokken waren.



Later op de avond is de portemonnee van de beroofde vrouw bij haar terugbezorgd. De vinders vonden de portemonnee op de Koninginnestraat.

De politie deed een getuigenoproep. Mede op basis van getuigeninformatie konden de twee verdachten gisteren worden aangehouden.