Politie stelt onderzoek in naar snelkraak in Emmen

De recherche heeft de zaak in onderzoek, onder andere de Forensische Opsporing is aanwezig om sporen veilig te stellen. Daarnaast doet de politie buurtonderzoek. Er wordt gesproken met getuigen en camerabeelden worden opgevraagd en bekeken. Een getuige zou rond het tijdstip van de ramkraak een lichtgekleurde pick-up met open laadbak weg hebben zien rijden. De auto reed vanaf het terrein van het installatiebedrijf met een behoorlijke snelheid en gedoofde lichten in de richting van de Boermarkeweg in Emmen.



Heeft u gezien dat de ramkraak werd gepleegd of is u iets verdachts opgevallen? Heeft u rond 05.30 uur een persoon of meerdere personen gezien rondom de lichtgekleurde pick-up aan de Wolfsbergenweg? Dan komen we graag met u in contact. Bel dan met 0900-8844. U kunt ook anoniem tips doorgeven via 0800-7000.