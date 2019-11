Verdachten aangehouden voor wapenhandel en verdovende middelen

De vier verdachten zijn tegelijkertijd aangehouden door het arrestatieteam in hun woningen in Tiel, Haarlem en Poppel (België). De doorzoekingen waren in Tiel, Den Bosch, Breda, Haarlem, Dodewaard, Lienden en Maurik. De politie doorzocht de woningen en bedrijfspanden naar vuurwapens, drugs, geld, gegevensdragers en administratie. In Haarlem werd een geladen vuurwapen gevonden en in Lienden werd honderden liters afval synthetische drugs gevonden. Tevens werd voor ruim 50.000 euro aan cashgeld aangetroffen. Bij deze actie is ook defensie ingezet om eventuele verborgen plekken op te sporen.

De vier mannen, in de leeftijd van 62, 39 en 32 jaar (leeftijd van de vierde verdachte is onbekend) zijn aangehouden en ingesloten voor verhoor. Aanstaande donderdag zullen zij door het Landelijk Parket bij de rechter-commissaris worden voorgeleid.