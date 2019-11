Politie onderzoekt ernstige aanrijding op A50

Het ongeval gebeurde omstreeks 1.00 uur op de rijbaan in de richting Eindhoven. Op de Rijnbrug bij Heteren reed een vrachtwagen achterop een personenauto. Het is nog onbekend hoe dat kon gebeuren. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of de auto langzaam reed of stilstond. De verkeersongevallen analyse van de politie doet onderzoek naar de toedracht. Bij de aanrijding kwamen twee inzittenden van de auto om het leven. Een derde inzittende raakte zwaar gewond. De bestuurder van de vrachtwagen, een 51-jarige man uit Beek en Donk, raakte niet gewond. De identiteit van de inzittenden van de auto is nog niet bekend. Ook is de familie nog niet geïnformeerd. Wel is bekend dat het om een buitenlandse auto gaat.