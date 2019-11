Winkel overvallen Minckelersstraat Hilversum

De mannen kwam de winkel binnen en bedreigden de twee aanwezige personeelsleden met een steekwapen. Ze deden vervolgens een graai in de kassa en gingen er vandoor. Ze renden in de richting van de Kamerlingh Onnesweg. De personeelsleden zijn gelukkig niet gewond geraakt.

De politie heeft nog gezocht in de omgeving van de winkel en er is een burgernetbericht uitgegaan, maar de verdachten werden niet aangetroffen.

Er is wel een goed signalement van de kleding van beide verdachten.

Verdachte 1

Jonge man, tussen de 16 en 20 jaar oud

Tenger poster

Hij droeg een zwarte jas met een capuchon en een wit embleem op de linkerschouder

Hij droeg donkere handschoenen.

Verdachte 2

Jonge man, tussen de 16 en 20 jaar oud

Tenger poster

Hij droeg een blauwe jas met capuchon met een geel accent in de hals

Onder zijn capuchon droeg hij een pet

Hij droeg zwart leren handschoenen en blauwe Nikes

Informatie gezocht

Denkt u een of beide van de verdachten te herkennen aan de hand van het signalement, of heeft u informatie over deze overval, neem dan contact op met de politie via 0900 - 8844 of u kunt onderstaand tipformulier invullen Reageert u liever anoniem bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 .