Zeven doorzoekingen in onderzoek naar excessief geweld

Het samenwerkingsverband waar het onderzoek om draait wordt er van verdacht ondermijnende misdrijven op het gebied van excessief geweld te faciliteren. Dit wordt vermoedelijk gedaan door het leveren van onder meer gestolen voertuigen. Onder excessief geweld vallen onder meer ram- en plofkraken maar ook liquidaties en de voorbereidingen die daarbij horen.

De resultaten in dit onderzoek leidden vorige week al tot de aanhouding van een verdachte in het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum. Over eventuele andere aanhoudingen doet de politie in het belang van het onderzoek vooralsnog geen nadere mededelingen.

De politie Midden-Nederland zet hard in op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Criminelen in deze regio spelen een grote rol in de nationale en internationale cocaïnehandel. Uit het Eenheidsondermijningsbeeld en het Inlichtingenbeeld (NIBO) blijkt dat een aantal van de grootste drugscriminelen uit Midden-Nederland komt en dat zij miljoenen omzetten. De handel heeft volgens het hoofd regionale recherche verwoestende effecten. “Het is een harde wereld vol geweld en intimidatie waar veel geld in omgaat. En vanwege dat vele geld schieten ze elkaar ook overhoop. Dat is de kern van het probleem.” Excessief geweld of de dreiging daarmee is een middel om het criminele imperium in stand te houden of uit te breiden.

Om succesvol te zijn in de drugswereld hebben criminelen hulp uit de bovenwereld nodig. Het gaat bijvoorbeeld om de handel in auto's maar ook om het misbruiken van horecagelegenheden of de handel in panden die gebruikt worden voor criminele activiteiten. In een gezamenlijk actieplan van overheden, OM en de politie zijn maatregelen opgesteld tegen deze ondermijnende drugscriminaliteit. Daarin wordt naast opsporing en vervolging ook ingezet op het vergroten van het zicht op ondermijnende activiteiten en op een integrale aanpak waarin overheden samen optrekken om ondermijning een halt toe te roepen.