Aanhouding in onderzoek naar straatroof Lindengracht

De aangehouden verdachte betreft een 26-jarige man uit Amsterdam. Hij wordt er niet van verdacht de straatroof zelf te hebben gepleegd, maar wel van mogelijke betrokkenheid daarbij. De verdachte zit momenteel vast voor verhoor. Het onderzoek naar de straatroof gaat ook na deze aanhouding onverminderd door en meer aanhoudingen op korte termijn worden niet uitgesloten.

Van de straatroof zijn beelden en die heeft de politie eerder getoond in het opsporingsprogramma Bureau 020 van de regionale omroep AT5. De recherche wil nog steeds graag weten wie de verdachte op de beelden is.