Drugs en wapens aangetroffen in woning

Bij de doorzoeking trof de politie meerdere wapens en een grote hoeveelheid drugs aan. Daarnaast zijn sieraden, een scooter en een auto in beslaggenomen. De 31-jarige aangehouden Hagenaar zit op dit moment nog vast. Het onderzoek is in volle gang.



Eventuele sluiting

De burgemeester van Den Haag is geïnformeerd over deze zaak en overweegt om het pand te sluiten. De aanwezigheid van de handelshoeveelheid drugs kan voor overlast zorgen en aanleiding zijn voor sluiting.