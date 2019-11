Handgraten bij woning en club Noordwijk in Team West en Opsporing Verzocht

Noordwijk | Handgranaten bij woning en club

Op dinsdag 6 augustus 2019 wordt omstreeks 02.25 uur een explosief tot ontploffing gebracht op de Binnenweg in Noordwijk. Door de klap was er schade aan negen woningen. Later, diezelfde ochtend, werd een explosief aangetroffen voor de hoofdingang van Club Home. Deze club zit aan De Grent in Noordwijk. Dit explosief was niet tot ontploffing gebracht en maar is direct na de vondst veiliggesteld voor forensisch onderzoek. Uit onderzoek is gebleken dat de explosieven handgranaten zijn. Het lijkt om een gerichte actie te gaan, de eigenaar van Club Home woont op de Binnenweg. Er worden in Team West en Opsporing Verzocht beelden getoond van de verdachten.

Den Haag | Steekincident Wouwermanstraat

Op woensdag 16 oktober 2019 wordt, omstreeks 20.25 uur, op een OV-knooppunt ter hoogte van de Wouwermanstraat in Den Haag een man neergestoken. Het slachtoffer meldt zich diezelfde avond in het ziekenhuis met steekwonden. Inmiddels is de verdachte aangehouden maar is de politie op zoek naar getuigen, die rond de genoemde tijd aanwezig waren op dit OV-knooppunt en meer kunnen vertellen over dit steekincident. In Team West doet de politie een oproep.

Leiden | Mishandeling en beroving

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 november 2019 zit een 21-jarige man met wat vrienden in Lounge 54 aan de De Genestetstraat in Leiden. Rond 00.20 uur gaat hij weg. Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer voor zijn vertrek in de bar al enige tijd wordt geobserveerd door een man. Als het slachtoffer vertrekt wordt hij buiten opgewacht door vier mannen die hem mishandelen en beroven van zijn persoonlijke eigendommen. In Team West worden beelden getoond van de verdachten die het slachtoffer mishandelen en beroven. Wie herkent hen?

Den Haag | Straatroof Bokkefort Park

Op vrijdag 20 september 2019 zit een 15-jarige jongen samen met een vriend bij een meertje in het Bokkefort Park in de Houtwijk in Den Haag. Rond 17.15 uur stopt bij hen een snorfiets met daarop twee mannen. Onder bedreiging van een mes wordt het slachtoffer bij zijn nek gepakt, vastgeklemd en geslagen op zijn hoofd en in zijn gezicht. Ook wordt zijn telefoon van hem afgenomen. In Team West wordt het signalement gedeeld van de verdachten.

Heeft u informatie?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West. Herhaling op ieder uur.

Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald. Opsporing Verzocht: dinsdag om 20.35 uur op NPO1. Herhaling op woensdag rond 12.00 uur op NPO2.