Recherche zoekt getuigen van overval op avondwinkel

Rond 23:00 uur liepen de twee mannen de winkel in en dreigden met een wapen. Vervolgens renden zij met een buit de winkel uit, rechtsaf de Newtonstraat in, in de richting van de Gaslaan. Volgens een medewerker van de winkel is het signalement van de verdachten als volgt:

Man 1:

- 16 tot 18 jaar oud

- Rond de 1.65 en 1.70 meter lang

- Mager postuur

- Donkere huidskleur

- Smal/lang gezicht

- Droeg mogelijk een haarnet of haarpanty.

- Was volledig in het zwart gekleed

Man/jongen 2:

- Was kleiner dan de andere jongeman

- 14 tot 16 jaar oud

- Rond de 1.50 a 1.60 meter lang

- Mager postuur

- Donkere huidskleur

- Smal/lang en mager gezicht

- Volledig in het zwart gekleed