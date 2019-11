Schietincidenten Rotterdam-Zuid in onderzoek

(foto stockfoto politie)

Rond half zeven werd de meldkamer van de politie gebeld omdat mensen knallen hoorden op de Vuurplaat. Agenten deden onderzoek, voor zover nu bekend is er niemand gewond geraakt. Getuigen zouden hebben gezien dat er in de lucht was geschoten.

Later die nacht was het raak op de Pretorialaan. Om half vier werden een aantal knallen gehoord. Onderzoek in de omgeving leverde de aanhouding van zes verdachten op. Drie verdachten reden een audi en drie andere verdachten werden op straat aangehouden. Alle zes de verdachten zitten nog vast, hun rol in het schietincident wordt onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken of er een link is met het incident van eerder op de avond op de Vuurplaat.

Het onderzoeksteam komt graag in contact met getuigen, van zowel het schieten op de Vuurplaat als op de Pretorialaan. Heeft u iets gezien of gehoord? Is u iets verdachts opgevallen gisteravond of vannacht, meld dit dan bij de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook, op 0800-7000.