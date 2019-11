Woning Ypenburgstraat beschoten, wie weet meer?

Het moet zo ongeveer om kwart over vier ’s middags die zaterdag 23 november gebeurt zijn. In het raam zat een gat en op de vloer van de woonkamer lagen kleine, metalen balletjes. Mogelijk heeft iemand met een luchtbuks op het raam geschoten. De politie wil graag de dader(s) achterhalen en hoopt dat iemand getuige is geweest van de beschieting.



Heeft u iets verdachts gezien die zaterdag 23 november rond 16.15 uur op de Ypenburgstraat in Rotterdam? Bel dan 0900-8844 en vraag naar de opsporing van district Rijnmond-Noord. Of laat uw tip achter onder deze pagina.