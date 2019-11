Inbeslagname auto’s vanwege onverklaarbaar vermogen in Nuenen

Het gezin sprong in het oog van de overheidsinstanties doordat de gezinsleden er een luxe levensstijl op na leken te houden. Uit financieel onderzoek bleek dat de geregistreerde inkomsten van het gezin geen verklaring geven voor deze levensstijl. Het vermoeden bestaat dat deze gefinancierd wordt met inkomsten uit illegale activiteiten. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan.



Inbeslagnames

In de vroege ochtend viel de politie dinsdag de woning aan de Cantersakker in Nuenen binnen. Na de drie aanhoudingen startte het onderzoek in en om het pand. Er werden drie voertuigen en een aanhangwagen in beslag genomen. Het ging om een Audi A8, een Mercedes Vito en een Mercedes CLA. Gelet op de waarde van deze voertuigen en het officiële lage inkomen op papier van de drie verdachten, is het vermoeden dat de spullen betaald zijn met crimineel geld. Hierdoor zijn deze met toestemming van de officier van justitie in beslag genomen.



Windhappers

Dit onderzoek richt zich op witwassen en in dit geval op zogenoemde “windhappers”. Wel de lusten, niet de lasten. Windhappers zijn mensen die nauwelijks inkomen halen uit een reguliere baan, maar er ondertussen wel een luxe leven op nahouden. De verdachte drie leden van het Nuenens gezin beschikken voor zover bekend over veel te weinig officieel inkomen om een dergelijke luxe levensstijl te kunnen leiden. De drie verdachten zitten vast voor verder onderzoek.



Samen sterk tegen ondermijning

De politie, het Openbaar Ministerie, gemeenten, Belastingdienst en andere (overheids)partners maken zich samen sterk om de onzichtbare ondermijning en economie zichtbaar te maken en deze aan te pakken. Dat doen we als overheid samen, door informatie te delen over en te kunnen reageren op zaken die niet kunnen kloppen. Hieronder valt ook de aanpak van onverklaarbaar vermogen van de zogenoemde “windhappers”. Doordat de samenwerkende overheidsdiensten informatie samenbrengen kunnen deze adequaat worden aangepakt, zowel via de strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke weg.



Hoe herken je witwaspraktijken?

In onderstaande animatie zie je waarom witwassen schadelijk is voor ons allemaal en hoe je dit kunt herkennen. Kijk voor meer informatie over witwassen op de themapagina of op de onderwerpenpagina afpakken van het Openbaar Ministerie. Heb je het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 als het geen spoed heeft. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800 -7000.