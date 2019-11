Aanhouding na vondst 600.000 sigaretten en stoorzenders

Sittard - De politie heeft afgelopen zaterdag op de Hasseltsebaan een 37-jarige man uit Polen aangehouden op verdenking van handel in illegale sigaretten en het in bezit hebben van mobiele-telefoniejammers, zenders die mobiele communicatie verstoren. De verdachte is in verzekering gesteld. De FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, doet nader onderzoek naar de herkomst van de sigaretten waar in elk geval geen accijnzen over zijn betaald.