Koperdief gepakt, eigenaar gezocht!

De politie Limburg komt graag in contact met de eigenaar van het koper, of met getuigen die iets hebben gezien of gehoord in de buurt van de Burgemeester Frans Cortenraadstraat in Gronsveld. Heeft u informatie dat de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.