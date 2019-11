Mishandeling Huis ter Heide in bureau Hengeveld

Huis ter Heide - Woensdag 27 november in bureau Hengeveld aandacht voor een mishandeling en poging beroving die in juni plaatsvond bij een horecagelegenheid aan de Amersfoortseweg in Huis ter Heide. Er wordt een afbeelding van de verdachte getoond in de hoop dat iemand hem herkent.