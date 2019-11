Auto vernield in de Vlierboomstraat Ondiep

Rond kwart over drie kreeg de politie meldingen van een luide knal in de Vlierboomstraat. Agenten die polshoogte gingen nemen, zagen in de straat een auto staan waarvan het dak was afgeblazen. Onmiddelijk stelden zij een onderzoek in.



Nadat een explosievenverkenner van de politie had ingeschat dat de plaats delict veilig was om te werken, kon de forensische opsporing beginnen met het veiligstellen van de sporen. Inmiddels heeft er ook een buurtonderzoek plaatsgevonden. De politie is namelijk op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over wat er vannacht is gebeurd.



Heeft u iets gezien of gehoord wat met deze vernieling te maken kan hebben? Bel dan met het rechercheteam via 0900-8844, bel anoniem via 0800-7000 of vul het onderstaande tipformulier in. Alle informatie kan helpen om deze zaak op te lossen.