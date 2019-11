Onderzoek naar vastgoedfraude

De overheid heeft veel aandacht voor ondermijnende criminaliteit, waarbij de grens tussen de boven- en de onderwereld vervaagt. En met een goede reden, want criminelen maken steeds meer gebruik van legale bedrijven, voorzieningen en instanties bij hun criminele praktijken. Denk daarbij aan het witwassen van geld uit grootschalige hennepteelt of drugshandel, mensenhandel, fraude met subsidies of uitkeringen en cybercrime.

Met een mix van strafrechtelijk, fiscale en bestuurlijke maatregelen pakken we de criminelen aan, niet alleen in hun portemonnee, maar ook via hun boekhouding en bedrijfsvoering (bv vergunningen).



Centraal in de aanpak staat het Regionaal Informatie en Expertisecentrum. Het RIEC stimuleert en ondersteunt de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit door onder andere diverse overheidsinstanties (Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, FIOD, Douane en gemeenten, eventueel aangevuld met andere en/of private partijen) samen te brengen. Een intensieve samenwerking en informatiedeling is noodzakelijk in de strijd tegen ondermijning.