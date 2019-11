Getuigenoproep straatroof Rembrandtplein

Amsterdam - Een avondje stappen krijgt voor een 19-jarige vrouw en een 20-jarige man een erg nare wending. In de vroege ochtend van zaterdag 23 november, rond 06:30, wordt de jonge vrouw op het Rembrandtplein benaderd door een groep van vier mannen. Als een vriend haar bij komt staan, wordt hij hardhandig beroofd van zijn sieraad. De groep van vier jongens vluchten met versnelde pas over de Amstelstraat in de richting van de Blauwbrug. Vanaf hier nemen ze vermoedelijk een taxi. De politie heeft tevergeefs nog in de directe omgeving naar het viertal gezocht, maar niemand aangetroffen.