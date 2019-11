Twee mannen aangehouden na winkeloverval

Rond 23.30 uur kwamen twee jongens de supermarkt binnen aan de IJsselkade. Zij bedreigden de aanwezige winkelmedewerkers met een vuurwapen en eisten vervolgens geld. Niet veel later kwamen agenten bij de supermarkt en probeerden de verdachten te vluchten. Op straat konden de verdachten vervolgens worden aangehouden. Hierbij werden twee waarschuwingsschoten gelost. De twee 17-jarige jongens uit Leiden zitten op dit moment vast en worden gehoord.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met personen die iets gezien of gehoord hebben van deze overval. Beschikt u over informatie of camerabeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of anoniem via M 0800-7000.



Zelf maatregelen nemen

Overvallers kiezen meestal voor een doelwit dat veel buit oplevert met zo min mogelijk risico. Een overval valt niet te voorkomen, maar maatregelen kunnen de veiligheid van uw onderneming wel vergroten. Op politie.nl is meer te lezen over deze maatregelen.