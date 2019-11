Getuigen poging woningoverval gezocht

Rond 21.00 uur kwamen drie onbekende mannen aan de deur van de Van Faukenbergestraat en bedreigden zij de bewoonster. Twee van de mannen deden zich voor als pakketbezorgers. Na de bedreiging maakten de mannen zich zonder buit uit de voeten en sindsdien ontbreekt van hen elk spoor. De politie heeft de zaak in onderzoek.



Signalement verdachten



Man 1

Tussen de 35 en 45 jaar oud

Circa 1.80 a 1.85 meter lang

Gekleed in uniform van een pakketbezorger

Donker kort haar

Donkere ogen

Hoekige kaaklijn



Man 2

Circa 1.80 meter lang

Gekleed in uniform van een pakketbezorger

Korte baard

Donker haar

Lichte huidskleur



Man 3

Tussen de 30 en 35 jaar oud

Donker haar en baard

Zwarte jas met capuchon en bontkraag



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact komen met mensen die iets gezien of gehoord hebben van deze poging woningoverval. Of gezien hebben waar deze drie mannen naartoe zijn gegaan na de poging overval. Heeft u informatie? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of anoniem via M 0800-7000.