Getuigen overval snackbar gezocht

De eigenaren die de overvallers zagen aan komen rennen, trokken zich terug in de keuken en drukten de overvalknop in. Het is dan ongeveer acht uur ’s avonds. Intussen plunderden de overvallers, beiden gemaskerd en gekleed in sportkleding, de kassa. Meteen daarna verlieten ze de zaak om richting Schenkel te fietsen. De politie komt graag in contact met getuigen; mensen die de jongens rond acht uur ’s avonds in de Rietkerkweg hebben gezien net voor of na de overval, of mensen die meer weten.

Heeft u informatie? Bel 0900-8844 of maak gebruik van het tipformulier. Blijft u liever anoniem? Ben dan 0800-7000.