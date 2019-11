Alertheid gevraagd bij autobranden

We willen bereiken dat mensen bewust zijn voor de signalen die kunnen wijzen op een autobrand. Het is van belang bij opvallende gedrag in de wijk de politie te bellen. Noteer kentekens, onthoudt signalementen en bel direct 112.

Als u later informatie wilt delen kan dat:

- via tipformulier

- via de banner onder dit bericht,

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden ,

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006),

- anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via Team Criminele Inlichtingen