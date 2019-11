Plofkraak in Zundert, getuigen gezocht

Veel mensen zijn opgeschrikt door de harde knallen om ongeveer 03.15 uur. Misschien heeft iemand voor die tijd een motor of scooter gezien of gehoord. Of misschien heeft iemand deze na de plofkraak gezien. We willen deze informatie graag hebben. Ook kan het zijn dat iemand camerabeelden heeft van de openbare weg waar dit voertuig misschien op te zien is. Deze beelden willen we natuurlijk graag hebben. Als iemand op een andere wijze informatie heeft over de daders van deze plofkraak is het mogelijk om dit ANONIEM met ons te delen via het Team Criminele Inlichtingen, bel dan 0900-8844 en zeg NIET uw naam maar vraag direct naar het Team Criminele Inlichtingen.

Onze andere contactmogelijkheden zijn:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M