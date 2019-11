Mishandeling weginspecteur en een serie woninginbraken in Bureau Brabant

Serie woninginbraken

Dommelen - Woninginbraak. Helaas komt het nog vaak voor. Vandaag kunt u ons helpen een inbreker te vinden die in Dommelen, bij Valkenswaard, in de nacht van zondag 3 op maandag 4 november drie keer in een huis inbrak. Eén keer bleef het bij een poging. We zien de inbreker op verschillende beelden. De vraag is natuurlijk eenvoudig; wie weet wie dit is? Hij weet binnen te komen door te flipperen. Een veel gebruikte methode, maar gelukkig ook makkelijk te voorkomen. Simpelweg uw deur op het nachtslot doen.



Inbraak hotel/café

Den Dungen – Wij tonen beelden van een inbreker, die op donderdag 31 oktober tegen zeven uur ’s-Morgens zijn slag slaat ondanks dat er een medewerkster in de buurt is. Uiteindelijk wordt hij betrapt maar hij gaat er als een haas vandoor. Wie herkent deze inbreker?



Poging inbraak woning

Helmond – Twee jongens proberen zaterdagavond 10 augustus in te breken in een Helmondse woning. Dat lukt ze niet, maar ze zijn wel door onder andere een zogenaamde deurbelcamera gefilmd. Wij tonen u beelden van het tweetal en willen natuurlijk heel graag weten wie dit zijn?



Diefstal bestelauto

Helmond - Op 21 oktober rond 15:15 uur werd op het Fon Groffenplein een bestelauto gestolen. De dader werd vastgelegd op camera en we toonden hem al twee weken onherkenbaar met het verzoek zich te melden. Dat heeft hij niet gedaan, dus nu herkenbaar in beeld.



Mishandeling weginspecteur Rijkswaterstaat

Valkenswaard - Op dinsdagmiddag 21 mei rond half 5 wordt een weginspecteur van Rijkswaterstaat op een carpoolplek bij een hotel aan de A2 mishandeld door de inzittenden van een witte Volvo V60. Wij tonen u compositietekeningen van de daders, een man en een vrouw. Het vermoeden is dat de man een geoefende vechtsporter is. Wie slaat er aan op de combinatie van de signalementen en een dergelijke auto?



Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.