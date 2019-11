Nog geen duidelijkheid over doodsoorzaak overleden man Echt

Op dit moment zijn er veel nog veel vragen en onduidelijkheden in het onderzoek en inmiddels is een TGO (Team Grootschalig Opsporen) opgestart.

Dit opsporingsteam gaat verder met het tactische en forensische onderzoek.

Ook de informatie uit het passantenonderzoek, dat zondag plaatsvond in de omgeving van visvijver in Echt en waarbij ruim 100 mensen bevraagd zijn, wordt hierin meegenomen.