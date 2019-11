Overvallers telefoonwinkel snel gepakt

Gorinchem - De scherpe blik van een getuige en snel optreden van agenten zorgden ervoor dat drie overvallers van een telefoonwinkel in de Gasthuisstraat in Gorinchem dinsdagmiddag snel werden aangehouden. Na een achtervolging werd de vluchtauto in Rhoon klem gereden. In de auto troffen agenten naast de gestolen telefoons ook een vuurwapen aan.