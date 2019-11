Vierde verdachte voor mishandeling Gorinchem aangehouden

Via social media werden beelden van de mishandeling verspreid, die ook bij de politie terecht kwamen. Dat leidde tot een uitgebreid onderzoek, waarbij werd gesproken met vele getuigen. Daarnaast zijn de beelden die rond gingen door rechercheurs geanalyseerd. In dat onderzoek kwamen meer filmpjes bovenwater van gelijksoortige mishandelingen. In totaal heeft de politie beelden van vier verschillende incidenten. Daarbij komt dezelfde dadergroep in beeld. Inmiddels zijn er zes aangiften binnen.

Op basis van alle bevindingen zijn de vier verdachten aangehouden. Zij worden beschouwd als de hoofdverdachten. Het onderzoek richt zich nu op de groep eromheen, die ook heeft deelgenomen aan de openlijke geweldplegingen. In de komende tijd gaan er nog meer aanhoudingen volgen.