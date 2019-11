Politie zoekt getuigen van schietincident

In een auto trof de politie een inslagschot aan. De politie stelde in de omgeving direct een onderzoek in. In de omgeving trof de politie twee personen en meerdere auto’s aan. In een van de auto’s trof de politie een vuurwapen aan. De politie hield de beide personen, een 23-jarige man uit Enschede en een 24-jarige man uit Zwijndrecht.