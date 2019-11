Verduistering van ruim 75.000 euro; twee verdachten aangehouden

Het onderzoek van de recherche was gericht op verduistering, oplichting, valsheid in geschriften en diefstal door een 56-jarige man. De man wordt ervan verdacht dat hij als bestuurslid van een schietvereniging in de periode van 2017 tot en met 2018 goederen heeft aangeschaft op kosten van deze vereniging. Zijn 48-jarige vrouw is aangehouden op verdenking van het medeplegen van bovengenoemde strafbare feiten. De totale schade bedraagt ruim € 75.000,--