Getuigen gezocht van overval avondwinkel

De overvaller kwam in zwarte kleding en met gezichtsbedekking de avondwinkel binnen en dwong de medewerker geld af te geven. Kort na de overval vluchtte de verdachte de winkel uit en liep hij richting de Pletterijkade, voordat hij uit het zicht verdween. Toegesnelde agenten keken in de omgeving uit naar de verdachte, maar troffen hem niet meer aan. Er is aangifte gedaan en de politie doet onderzoek. De overvaller is een licht getinte man van ongeveer 25 jaar oud en geheel in het zwart gekleed. Verder droeg hij een zwarte muts en sjaal om zijn mond.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Den Haag Centrum zoekt getuigen. Hebt u iets gezien van de overval of de verdachte zien vluchten? Bel dan met 0900-8844. Wilt u liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met 0800-7000.



Donkere dagen

Tijdens de donkere herfst- en winterdagen zien we vaak een toename van het aantal overvallen. Overvallen zijn ernstige misdrijven en hebben grote impact op slachtoffers. Daarom geeft de politie de hoogste prioriteit aan de bestrijding ervan.



Meld verdachte situaties

Niet alle overvallen zijn te vermijden, maar door eigen preventiemaatregelen kan de kans op een overval wel worden verkleind. Ook is het van belang verdachte situaties direct te melden. We vragen iedereen dan ook om extra alert te zijn en verdachte situaties direct te melden. Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Noteer bijvoorbeeld het kenteken van de verdachte auto en/of het signalement van de verdachte persoon. Geef dit door aan de politie.