Slachtoffer overleden na verkeersongeval

De politie Leiden zoekt getuigen. Zag u de aanrijding gebeuren of viel u iets anders op? Neem dan contact met ons op via 0900-8844.



Wat doet de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA)?

Bij ernstige verkeersongevallen onderzoekt de VOA van de politie de toedracht van het ongeval. Daarvoor wordt onder meer gebruikgemaakt van overzichtsfoto’s, (snelheids)metingen en reconstructies. De VOA is een gespecialiseerde afdeling van de Forensische Opsporing. Bij de VOA wordt soms gebruik gemaakt een 3D-backpack. Als ergens een ongeluk is gebeurd of een ander ernstig misdrijf, dan wil de politie die plek snel en goed in kaart brengen. Dat helpt namelijk bij de opsporing. Hiervoor worden foto's en films gemaakt. Nu is er een nieuw apparaat dat helpt om die beelden goed vast te leggen: de 3D-backpack. Met deze high-tech-rugzak kan een 3D-plattegrond worden gemaakt van de zogeheten plaats delict.



Slachtoffer van een verkeersongeval?

Slachtofferhulp Nederland is gespecialiseerd om u te helpen na een ongeval. Zij helpen ook met de afhandeling van de schade en het verwerken van eventuele emoties. De politie treedt vooral op als acute hulpverlener aan slachtoffers op de plaats van het ongeval en spoort de strafbare feiten op. Voor meer informatie, bezoek hun website https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/verkeersongeval/ .