Illegaal vuurwerk melden kan ook anoniem

Zo troffen agenten in oktober na een tip via Meld Misdaad Anoniem 1.700 kilo illegaal vuurwerk aan in een woning in Nootdorp en opslagbox in Bleiswijk. In het Brabantse Dongen raakte gisteren een jongen zwaargewond door illegaal vuurwerk af te steken.

We roepen uw hulp in om slachtoffers te voorkomen maar ook ter bescherming van uzelf. Weet u waar illegaal vuurwerk ligt opgeslagen, laat het ons dan weten. Dat kan anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M. Ook kunt u bellen met 0900-8844. Wilt u dat anoniem doen, zeg dan NIET uw naam en vraag naar de afdeling TCI (Team Criminele Inlichtingen). Melden kan ook via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

Waar let u op?

Let goed op zaken die kunnen wijzen op handel en opslag van illegaal vuurwerk. Denk aan mensen die dozen met meestal Chinees opschrift in- en uitsjouwen of auto’s die af- en aanrijden met dozen. Geef bij uw melding zo veel mogelijk informatie, zoals naam, adres en kentekens.

Meld vuurwerkoverlast bij uw gemeente

Voor het melden van het te vroeg afsteken van vuurwerk en andere gerelateerde overlast belt u naar uw gemeente.