Zeven nieuwe aanhoudingen in onderzoek naar sextortion

In augustus van dit jaar startten rechercheurs van de districtsrecherche Leiden-Bollenstreek een onderzoek nadat een slachtoffer van sextortion zich aan het politiebureau in Leiden meldde. In diezelfde maand werden al twee verdachten aangehouden, in de maanden daarna volgden nog eens zes aanhoudingen. Meer hierover staat in een eerder bericht op politie.nl .