Politie zoekt getuigen van overval supermarkt Papendrecht

Rond 18.50 uur, kort voor sluitingstijd, kwamen twee jongens de winkel op de hoek van de Korenbloemstraar/Goudsbloemstraat binnen. In de winkel was op dat moment alleen een personeelslid aanwezig. De gewapende daders gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor en lieten de winkelmedewerker geschrokken, maar ongedeerd achter.



Vendetta-masker

Dader 1 was een jongeman die goed Nederlands sprak. Hij droeg een bivakmuts en een zwarte jas en hij had een mes bij zich. De tweede dader had ook een zwarte jas aan en droeg een zogenaamd Vendetta-masker. Hij had een vuurwapen of iets wat er sterk op leek bij zich.

Bel de politie

Heeft u de daders voorafgaand, tijdens of na de overval gezien? Help dan de politie en bel op 0900-8844 en vraag naar het RTO. Andere informatie die leidt naar de daders, zoals camerabeelden, is vanzelfsprekend ook welkom. Anoniem uw informatie delen kan ook: 0800-7000.