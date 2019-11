Belgische en Nederlandse politie werken samen bij doorzoekingen

Agenten zijn woensdagmiddag binnengetreden bij drie juweliers in de Diamantbuurt, vanwege mogelijke betrokkenheid van deelname aan een criminele organisatie die zich onder meer bezig zou houden met de grootschalige productie en handel in synthetische drugs. Aanleiding voor deze doorzoekingen zijn de arrestaties een dag eerder in Bergen op Zoom, Steenbergen, Brouwershaven en Almere. De doorzoekingen zijn uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie, met ondersteuning van de Nederlandse politie. Over de inbeslaggenomen goederen wordt in het belang van het onderzoek geen mededeling over gedaan.