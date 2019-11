Dronken scooterrijder negeert stopteken

Omstreeks 00.10 uur zag een surveillerende politie-eenheid de scooterrijder met een fiets onder zijn arm op de Bredaseweg rijden. Ze gaven de man een stopteken maar dit negeerde hij. De scooterrijder reed door en de agenten zijn er achter aan gegaan. Op de Edisonstraat is de man gestopt en agenten roken aan zijn adem dat hij onder invloed van alcohol was. Hierop is hij aangehouden. De verdachte bleek geen rijbewijs te hebben en de scooter is niet verzekerd. De fiets is in beslag genomen om verder te onderzoeken of deze mogelijk gestolen is. De Roosendaler heeft een dagvaarding gekregen voor het art. 8 feit (rijden onder invloed) en een bekeuring van het rijden zonder rijbewijs en het onverzekerd zijn.