Getuigen gezocht plofkraak

Een grote zoekactie meer meerdere eenheden leverde helaas geen verdachten op. Brandweer en EOD werden opgeroepen. Toen die aangaven dat het veilig was kon de politie met een onderzoek starten bij de automaat. Het is nog niet duidelijk of er geld is buitgemaakt. Onderdeel van dat onderzoek is te kijken of er getuigen zijn die iets gezien hebben de afgelopen tijd bij de automaat. Of mensen die voor of na de kraak een scooter hebben zien rijden in de omgeving. Of mensen die camerabeelden zouden kunnen hebben van de daders.

Neem contact op:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

En als laatste zijn er altijd mensen die van deze plofkraak afweten. We willen die informatie graag hebben, dat kan ook anoniem: bel 0900-8844, zeg NIET uw naam en vraag naar de afdeling TCI(Team Criminele Inlichtingen).