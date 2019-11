Getuigen gezocht van mishandeling op hockeyfeest

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de beide mishandelingen bij het feest. Het is nog onduidelijk of het om de zelfde dader gaat. We roepen jongeren die iets gezien hebben of meer informatie hebben over de incidenten om dit bij de politie te melden. Graag komen we in contact met de jongere die als eerste werd geslagen in de toiletruimte of als je slachtoffer bent en je nog niet gemeld hebt. Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Meld je liever anoniem: 0800-7000. Je kunt ook een tipformulier invullen.