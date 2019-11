Jongen zwaargewond door afsteken illegaal vuurwerk

In de aanloop naar oud en nieuw proberen we zoveel mogelijk illegaal vuurwerk te onderscheppen. Dit om slachtoffers zoals in dit bericht proberen te voorkomen maar ook ter bescherming van ons zelf. Maar we roepen uw hulp in. Weet u waar illegaal vuurwerk ligt opgeslagen laat het ons dan weten. We willen die informatie graag hebben, dat kan anoniem: bel 0900-8844, zeg NIET uw naam en vraag naar de afdeling TCI(Team Criminele Inlichtingen).

Of geef ons uw informatie:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M