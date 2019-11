Verboden wapen in auto

Agenten gaven de bestuurder net na middernacht (00.15 uur) een stopteken voor een controle op de meester F.J. Haarmanweg. In de auto zagen ze een verboden radarverklikker liggen. Toen ze verder in de auto keken zagen ze ook een hockeystick en een baco. Dergelijke voorwerpen zijn ook als slagwapen te gebruiken. En verder troffen de dienders een taser aan. Zo’n stroomstootwapen is verboden en de man werd aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. Hij is ingesloten en wordt vandaag verhoord.