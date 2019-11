Integrale actie op bedrijventerrein Venhorst

De politie vermoedde dat het bedrijf, dat zich bezig zou houden met innovatieve biologische oplossingen voor de agrarische sector, fungeerde als growshop die de illegale, beroeps- en bedrijfsmatige hennepteelt faciliteert. Tijdens de controle werden grote hoeveelheden grondstoffen en hardware aangetroffen. De spullen zijn in beslaggenomen ter vernietiging. Omdat er sterke vermoedens zijn van belastingfraude is de administratie in beslag genomen voor verder onderzoek. Een 32-jarige man uit Heijen is aangehouden. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. De gemeente onderzoekt mogelijkheden om het pand te sluiten.