Onderzoek naar dodelijk schietincident Anna Bijnstraat volledig afgerond

Ondanks het overlijden van de enige verdachte in deze zaak, waardoor geen verdere strafvervolging mogelijk is, werd uitgebreid onderzoek gedaan naar de achtergrond en mogelijk motief van het incident. Er werd een groot aantal getuigen gehoord en uitgebreid sporenonderzoek gedaan, op zowel de plek waar het slachtoffer werd doodgeschoten als in de woning van de dader. Aangetroffen spoormateriaal, zoals DNA- en vezelsporen, werden bij het NFI geanalyseerd. Dergelijke trajecten nemen maanden in beslag. In het bedrijf van de dader vonden we een vuurwapen, waarvan is vastgesteld dat dit het wapen is geweest waarmee het slachtoffer werd vermoord. “Al met al kunnen we op basis van de bevindingen uit het onderzoek en de resultaten van de sporenanalyses concluderen dat hij door zijn voormalige zakenpartner werd doodgeschoten,“ aldus de leider van het rechercheonderzoek. “We hebben vastgesteld dat die zichzelf daarna van het leven beroofde en dat hij alleen heeft gehandeld. Dader en slachtoffer hadden een lang slepend zakelijk conflict met elkaar en wij gaan er van uit dat het motief voor deze daad daar achter vandaan komt.“