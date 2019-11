Productielocatie synthetische drugs in schuur aangetroffen

Rond 11.00 uur kwam een melding bij de brandweer binnen van een brand in een schuur.

Ter plekke bleek dat er in de schuur mogelijk synthetische drugs geproduceerd werden. Er was een explosie geweest en er bevonden zich enkele kleine brandhaarden in de schuur. De brand is inmiddels gedoofd.

LFO

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is in kennis gesteld en is onderweg naar Weert. Of het hier om een grote productielocatie gaat, is nog niet bekend. Het productieproces zal eerst op een veilige manier beëindigd moet worden, alvorens er verder onderzoek verricht kan worden.

Aanhouding

De politie heeft inmiddels één persoon, de bewoner van het pand, aangehouden.