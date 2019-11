Dronken man wordt op politiebureau opgehaald door beschonken bestuurder

De collega’s roken bij de controle direct een sterke alcohollucht. Uit de blaastest bleek dat de 30-jarige man inderdaad teveel alcohol had genuttigd. Hij werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor de ademanalyse. In de auto bevond zich ook nog een 24-jarige vrouw. Ook zij had kennelijk teveel alcohol genuttigd. Zij bleef in de auto achter en haar werd direct verteld dat ze niet mocht gaan rijden omdat ze zich dan ook strafbaar zou maken. Bij de ademanalyse aan het bureau bleek dat de man 1.3 promille alcohol (560ugl) in zijn bloed had, waar 0.5 maximaal is toegestaan. Daar bleek ook dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.