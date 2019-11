Drugsdealers aangehouden

Meerdere meldingen waren binnengekomen dat er gedeald werd vanuit een woning aan de Sprengenberg. Vooral in Bunschoten-Spakenburg zou de man veel klanten hebben. De politie startte een onderzoek en hield donderdag 21 november een man uit Amersfoort aan. Hij had op dat moment een hoeveelheid harddrugs bij zich. Daarna werd zoeking gedaan in de woning aan de Sprengenberg. Daar vonden agenten drugsgerelateerde spullen. Een vrouw die aanwezig was, werd aangehouden.

De drugs zijn vernietigd en beide verdachten zijn in verzekering gesteld. De man zit nog vast en de vrouw is heengezonden om het proces af te wachten. De politie doet nader onderzoek in deze zaak.