Verdachten productielocatie drugs opgenomen in ziekenhuis

Rond 12.20 uur zijn twee mannen, waarvan één zwaargewond, de Spoedeisende Hulp binnen gebracht. Een derde persoon ging er daarna vandoor.

Ze waren met een busje, dat bij één van de toegangsdeuren naar de Spoedeisende Hulp werd geparkeerd.

Gelet op de aard van de verwondingen, die mogelijk te maken konden hebben met de productie van drugs, stelde het ziekenhuispersoneel de politie in kennis. Deze was snel ter plaatse en zag voor de toegang naar de Spoedeisende Hulp het busje staan. Daarin bevonden zich spullen die maken konden hebben met de productie van synthetische drugs. Daarop is de brandweer in kennis gesteld en is uit voorzorg die toegang naar de Spoedeisende Hulp kort dicht gegaan.

Bezoekers aan de Spoedeisende Hulp konden via een andere toegang het ziekenhuis binnen komen. De bedrijfscontinuïteit van het Radboudumc is op geen enkel moment in de knel gekomen.

Het busje is inmiddels weggehaald bij het ziekenhuis.

Aanhoudingen

De persoon die ervandoor ging, kon korte tijd later in de omgeving van het ziekenhuis aangehouden worden. Deze is overgebracht naar het politiebureau.

De andere twee zijn aangehouden in het ziekenhuis en verblijven daar nog steeds.

Donderdagochtend werd ook al de bewoner van het pand aangehouden.



Onderzoek

Het onderzoek aan de Heihuisweg is nog steeds bezig. LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) is ter plaatse.

Het is nog niet veilig om de schuur binnen te gaan. Zodra de situatie veilig en stabiel is, zal LFO starten met de ontmantelingswerkzaamheden.