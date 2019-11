Politie zoekt getuigen in onderzoek naar ramkraak

We zijn nog op zoek naar mensen die meer hebben gezien en/ of hebben gehoord in de buurt van de Engestraat in Deventer. Of mensen die in de omgeving van de crash bij de Lichtmis verdachte personen hebben zien lopen. Als mensen over camerabeelden beschikken in de omgeving van de Engestraat of op andere plekken in het centrum van Deventer, dan komen wij graag met je in contact. Mensen die camerabeelden hebben kunnen nakijken of er iets opvallends op de beelden te zien is. Ook als je denkt dat het niet van belang is, dan kunnen de beelden toch van waardevolle betekenis zijn in het onderzoek. Wij komen graag met je in contact. Bel 0900-8844 als je informatie met ons wil delen. Wil je liever anoniem tippen, dan kan dat natuurlijk ook via M. 0800- 7000.

(2019530194 SD/AC)