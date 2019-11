Politie zoekt getuigen van de ramkraak in Zaltbommel

Zaltbommel - Afgelopen nacht kreeg de politie een melding dat er een ramkraak was gepleegd bij een parfumerie aan de Boschstraat. Een donkere personenauto zou tegen de gevel van de parfumerie zijn aangereden. Volgens een getuigen drongen drie gemaskerde mannen de parfumerie binnen en namen een nog onbekende buit mee. Daarna gingen ze er in een andere donkere personenauto vandoor. De politie stelde een zoektocht in, maar helaas zonder resultaat. De politie hoopt dat er getuigen zijn die meer informatie kunnen geven over deze ramkraak.