Overval supermarkt Geinplein Almere; politie zoekt getuigen

De daders met een donker getinte huidskleur zijn te voet weggegaan richting de Braakmankreek en vervolgens met hoge snelheid weggereden in een licht/zilverkleurig voertuig over de IJsselmeerweg. Daar passeerden zij een ander voertuig aan de linkerzijde. Wellicht heeft de bestuurder van het ingehaalde voertuig meer gezien van de auto of de inzittenden. Het voertuig waarin de verdachten zijn vertrokken stond voor vertrek waarschijnlijk met draaiende motor aan de Braakmankreek te wachten. Wie heeft het voertuig daar zien staan of heeft gezien dat de verdachten wegreden?

De politie komt graag in contact met getuigen en de bestuurder van de ingehaalde auto. Hebt u iets gezien, gehoord of heeft u andere informatie voor ons? Meld dit dan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Tippen kan ook via onderstaand tipformulier.